Çanakkale'de Aile İçi Şiddet: Damat, Kayınpederini Öldürdü, Eşini ve Ailesini Yaraladı

Çanakkale'de, kayınpederini öldürüp eşini ve 3 kişiyi yaralayan Can Birol (25) hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından müebbet hapis ve toplam 10,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 22 Haziran'da İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre Esennur Birol'un (20) ailesi, aile içi şiddet gerekçesiyle emniyete giderek damatları Can Birol'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Can Birol Esennur Birol'un ve ailesinin bulunduğu eve gitti. Can Birol ile eşi Esennur Birol ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Can Birol yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi Oktay Dülek'i (50) sağ koltuk altından, eşi Esennur Birol'u kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi Tahsin Aydı'yı (61) sol kolundan, eşinin anneannesi Vildan Aydı'yı (57) karın bölgesinden, eşinin teyzesi Gizem Çelik'i (28) yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Can Birol ile yanındaki arkadaşı O.S. ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Oktay Dülek ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Can Birol'un yaraladığı eşi Esennur Birol, eşinin dedesi Tahsin Aydı, eşinin anneannesi Vildan Aydı ve eşinin teyzesi Gizem Çelik hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardında polis ekipleri şüphelileri suç aletiyle birlikte Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Birol çıkarıldığı mahkemece tutuklandı arkadaşı O.S. ise serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifade veren Can Birol, olayda kendisine sopalarla saldırıldığını iddia ederek, "Yerde bulduğum bıçağı alarak, kendimi koruma amaçlı bıçağı sağa sola salladım" dedi. O.S. ise ifadesinde, Can Birol'un ailesiyle tartışmasının kavgaya dönüştüğünü anlatarak, olay anında tarafların ellerinde sopalar bulunduğunu ve Can Birol'un kendini savunmaya çalıştığını öne sürdü.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Can Birol hakkında 'kasten öldürme' ve 4 kişiyi 'kasten yaralama' suçlarından iddianame hazırladı. Can Birol için kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis ve 4 kişiyi yaralama suçundan ise toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - ÇANAKKALE