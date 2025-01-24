Çanakkale'de 46 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24'ü çocuk olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24'ü çocuk olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. - ÇANAKKALE