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Çanakkale'de 46 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de 46 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir lastik bot içerisindeki 24'ü çocuk toplam 46 kaçak göçmeni kurtardı ve işlem sonrası Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne sevk etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24'ü çocuk olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24'ü çocuk olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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