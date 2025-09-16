Haberler

Çanakkale'de 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TSCG-61' tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 21'i çocuk olmak üzere toplam 43 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
