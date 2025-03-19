Çanakkale'de 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 21'i çocuk olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları KB-115 ve KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 21'i çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE