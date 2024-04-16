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Çanakkale'de 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'de polis ekiplerince Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalanırken, nakliyeci olduğu belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 1 araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 33 şahıs olduğu tespit edildi. 1 araç, 13 can yeleği, 33 bin TL ve 200 dolara el konuldu.

Nakliyeci olduğu belirlenen şüpheli M.A. isimli şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Çanakkale Göçmen Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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