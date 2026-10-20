Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de 3 ilçede jandarma operasyonuyla 730 litre sahte şarap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 3 ilçede jandarma operasyonuyla 730 litre sahte şarap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-13 Ekim'de Eceabat, Biga ve Bayramiç'te 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 730 litre sahte/kaçak şarap, etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; malzemelere mahkeme talimatıyla el konuldu.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 3 ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-13 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eceabat, Biga ve Bayramiç ilçelerinde 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayına operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık olaylarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; Eceabat ilçesinde, 15 litre etil alkol, 15 litre sahte/kaçak şarap, 1 litre sahte/kaçak rakı ele geçirildi. Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 39 adet cinsel takviye edici macun, 21 adet cinsel takviye edici sprey, 2 bin 53 adet cinsel takviye edici hap, 365 adet cinsel takviye edici jel, 15 adet cinsel takviye edici krem, 32 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 730 litre sahte/kaçak şarap, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere mahkeme talimatıyla el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor

MEB duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu
Üsküdar'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Üsküdar'da seçim günü! İki parti aday çıkarmadı
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili belli oldu
Sporla 7 ilacı bıraktığını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Kurt: Doktorun yolunu unuttum

Şeker, tansiyon, kolesterol... 7 ilacı nasıl bıraktığını anlattı
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı

Emekliye ek zam! Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı