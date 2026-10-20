Çanakkale'de 3 ilçede jandarma operasyonuyla 730 litre sahte şarap ele geçirildi

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Çanakkale'de jandarma ekiplerince 3 ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-13 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eceabat, Biga ve Bayramiç ilçelerinde 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayına operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık olaylarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; Eceabat ilçesinde, 15 litre etil alkol, 15 litre sahte/kaçak şarap, 1 litre sahte/kaçak rakı ele geçirildi. Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 39 adet cinsel takviye edici macun, 21 adet cinsel takviye edici sprey, 2 bin 53 adet cinsel takviye edici hap, 365 adet cinsel takviye edici jel, 15 adet cinsel takviye edici krem, 32 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 730 litre sahte/kaçak şarap, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere mahkeme talimatıyla el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı