Haberler

Çanakkale'de 260 Jandarmalı Göç Denetimi

Çanakkale'de 260 Jandarmalı Göç Denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale’de düzensiz göçe ilişkin 260 jandarma personelinin katılımı ile denetim yapıldı.

Çanakkale'de düzensiz göçe ilişkin 260 jandarma personelinin katılımı ile denetim yapıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Temmuz tarihinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında 88 ekip halinde 260 personel görev aldı. Uygulamaa 152 umuma açık yer, 109 metruk alan, 2 terminal ile ana ve tali yollarda kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 bin 642 şahıs ve 3 bin 70 araç sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde adli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanırken, 2 araç hakkında ise yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde 14 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa

Salah paylaşımı sonrası istifa!
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti

Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

İsrail'den skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü