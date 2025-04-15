Çanakkale'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü kırsalında tespit edilen 10'u çocuk olmak üzere 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Konuya ilişkin Eceabat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Küçükanafarta köyü kırsalında; Afganistan uyruklu 7 erkek yetişkin, 5 kadın yetişkin, 5 kız çocuk, erkek çocuk olmak üzere; toplam 22 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve jandarma ekiplerimizce yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle ilgili denetim ve takiplerimiz devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE