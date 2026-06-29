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Çanakkale'de ters yönde giden sürücü kazaya davetiye çıkarttı

Çanakkale'de ters yönde giden sürücü kazaya davetiye çıkarttı
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Çanakkale-Bursa kara yolunda bir sürücü ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike yarattı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Çanakkale-Bursa kara yolunda bir sürücü ters yönde giderek hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Otomobil sürücüsünün yaptığı kural ihlali bir başka aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çanakkale-Bursa kara yolunda saat 10.46 sıralarında bir araç ters yönde ilerledi. Organize sanayi bölgesinden çıkan bir aracın araç kamerasına yansıyan görüntülerinde, Çanakkale istikametine doğru yönde bir aracın ters yönde ilerlediği görüldü. Bir süre ters istikamette ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Görüntülerde, otomobil sürücüsü trafik kurallarını hiçe sayıp ters yönde ilerleyerek, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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