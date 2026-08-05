Çanakkale Boğazı’ndan geçen tankerde baca yangını

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki 'HAVVA ANA' isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Bulgaristan'dan Adana'ya giden Liberya bayraklı 119 metre uzunluğundaki 'HAVVA ANA' isimli boş kimyasal tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde saat 05.30 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle bacasında yangın çıktı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-20' ve 'KURTARMA-16' romörkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı