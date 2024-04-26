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Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan gemi Karanlık Liman'a demirletildi

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Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' römorkörü ile Karanlık Liman demir bölgesine demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi Karanlık Liman'a demirletildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' römorkörü ile Karanlık Liman demir bölgesine demirletildi.

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. 14 personelin bulunduğu geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-3' römorkörleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, gemi soğutma çalışmalarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' römorkörü ile Karanlık Liman demir bölgesine demirletildi.

Öte yandan yangında, geminin 14 kişilik mürettebatı arasında yer alan Suriye uyruklu Obaid Mohamadnor yaralandı. Sahil Güvenlik Botu 'KB-73' tarafından kıyıya çıkarıldı. Ambulansa alınan ve durumu ağır olduğu öğrenilen yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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