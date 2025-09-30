Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşayan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşayan Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile güvenli bir şekilde Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Akbaş önlerinde makine arızası yaşanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Akbaş önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki teknede makine arızası yaşandı. Tekne, içindeki 2 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, emniyetli şekilde Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
