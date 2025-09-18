Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu Tersanesi önlerinde içinde 1 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-8' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. 'KEGM-8' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Gelibolu Tersanesi'ne yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
