Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

İtalya'dan Tekirdağ'a giden Panama bayraklı 201 metre uzunluğunda 'MSC GIANNA III' konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-17' ve 'Kurtarma-18' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

