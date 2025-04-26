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Rüşvet anı kamerada

Çanakkale Boğazı'nda Konteyner Gemisi Makine Arızası Geçirdi

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 172 metre boyundaki 'MSC Prosperity 2' gemisi, makine arızası nedeniyle Karanlık liman demir sahasına çekildi. Gemi kaptanı durumu bildirdi ve bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen konteyner makine arızası yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen 172 metre boyundaki 'MSC Prosperity 2' makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Mısır'dan Yalova'ya giden Panama bayraklı 172 metre boyundaki 'MSC Prosperity 2' Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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