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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan genel kargo gemisi Karanlık Liman'a demirletildi

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan genel kargo gemisi Karanlık Liman'a demirletildi
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İstanbul'dan İtalya'ya giden Hollanda bayraklı 156 metre boyundaki 'DANZIGERGRACHT' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Kılavuz kaptan refakatinde römorkörle yedeklenip çekilen gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 156 metre boyundaki 'DANZIGERGRACHT' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

İstanbul'dan İtalya'ya giden Hollanda bayraklı 156 metre boyundaki 'DANZIGERGRACHT' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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