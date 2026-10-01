Haberler

Çanakkale Biga'da narkotik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Biga'da narkotik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Biga'da düzenlenen narkotik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı; mahkemeye sevk edilenlerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 4 bin 738 sentetik ecza hapı, 12 bin TL, 2 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sentetik ecza haplarını satmak amacıyla Biga ilçesine getirecekleri değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi. Biga JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Ağaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle müşterek düzenlenen operasyonda şüpheliler, 28 Eylül 2026 günü saat 20.15 sıralarında Biga ilçesi Göktepe köyü kavşağında yakalandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında, kullandıkları motosiklet ve araçta yapılan aramalarda; 4 bin 738 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL, 2 gram esrar, ruhsatsız Glock marka 9 mm tabanca, 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

2 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri ardından 3 şüpheli Biga Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkeme tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı

Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi tanıdık çıktı
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Slovenya Başbakanı Janša'dan parlamentoda büyük fiyasko: Gazze fotoğrafını Sudan diye gösterdi

Avrupa ülkesinin başbakanı İsrail'i aklayayım derken fena çuvalladı

İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı