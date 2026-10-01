Çanakkale Biga'da narkotik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sentetik ecza haplarını satmak amacıyla Biga ilçesine getirecekleri değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi. Biga JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Ağaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle müşterek düzenlenen operasyonda şüpheliler, 28 Eylül 2026 günü saat 20.15 sıralarında Biga ilçesi Göktepe köyü kavşağında yakalandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında, kullandıkları motosiklet ve araçta yapılan aramalarda; 4 bin 738 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL, 2 gram esrar, ruhsatsız Glock marka 9 mm tabanca, 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

2 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri ardından 3 şüpheli Biga Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkeme tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı