Ayvacık'ta sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı. Fırtına nedeniyle bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu. İlçede trafik aksadı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı. İlçede dün fırtına nedeniyle inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu.

Meteorolojinin Çanakkale genelinde dün sağanak yağış ve fırtına uyarısı etkili oldu. Ayvacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Öte yandan, dün ilçede kuvvetli rüzgar sebebiyle bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şantiye binasının çatısı ise yol üzerinden yapılan çalışmalar sonucu kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
