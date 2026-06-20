Ayvacık'ta makilik alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfiaye ekipleri müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesinde saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı