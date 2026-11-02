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Çanakkale Ayvacık'ta evinden çıkan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın aranıyor

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Çanakkale Ayvacık'ta evinden çıkan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın aranıyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de evinden sabah saatlerinde çıkan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kadını köy bölgesindeki zeytinlik, ormanlık ve makilik alanlarda arıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyündeki evinden sabah saatlerinde çıktıktan sonra kaybolan alzaymır hastası Zeynep Öztürk'ün (80) yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Yukarıköy köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık ve makilik alanlarda yaşlı kadını arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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