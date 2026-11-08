Çanakkale Ayvacık'ta 6 gündür kayıp olan alzaymır hastası 80 yaşındaki kadın aranıyor

Çanakkale Ayvacık'ta 6 gündür kayıp olan alzaymır hastası 80 yaşındaki kadın aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de 2 Kasım sabahı evden ayrılan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın 6 gündür kayıp. AFAD, UMKE ve Jandarmanın zeytinlik ve ormanlık alanda yürüttüğü aramaya JAK, komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 gündür kayıp olan alzaymır hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ü arama çalışmaları devam ediyor.
Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde alzaymır hastası Zeynep Öztürk (80) 2 Kasım günü sabah erken saatlerinde evden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp ihbarında bulundu. Kayıp kadın için AFAD, UMKE, Jandarma tarafından zeytinlik ve ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Aramalar 6'ncı gününde de devam ediyor. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron ile de destek veriliyor. Kayıp kadının en son Taşağıl köyü mezarlığı yanında görüldüğü öğrenilirken, AFAD haritalı alan daraltma sistemiyle de kayıp kadını bulmak için çalışmalara diğer ekiplerle aralıksız devam ediyor.