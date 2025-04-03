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Çanakkale Açıklarında Kaçak Göçmen Botu Battı: 5 Ölü, 25 Kurtarıldı

Çanakkale Açıklarında Kaçak Göçmen Botu Battı: 5 Ölü, 25 Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişinin cansız bedeni bulunurken, 25 kişi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batmasının ardından havadan, karadan ve denizden sürdürülen arama kurtarma çalışmaları dronla görüntülendi.

Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılmıştı. Küçükkkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen 25 kaçak göçmen, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. 5 kaçak göçmenin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce havadan, karadan ve denizden sürdürülen arama kurtarma çalışmaları dronla görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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