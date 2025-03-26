Çanakkale Açıklarında 41 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde bulunan 41 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından önceki kabul merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 41 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-905' ve 'KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 20'si çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa