Çanakkale Açıklarında 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 34 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 13'ü çocuk olmak üzere 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 13'ü çocuk toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 13'ü çocuk toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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