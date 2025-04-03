Çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşüp öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatısında çanak anten tamiri yaparken 12 metre yükseklikten düşen 50 yaşındaki Hasan Kandemir hayatını kaybetti. Kandemir, üzerine bastığı aydınlatma panelinin kırılması ile dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kandemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde çanak anten tamiri için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından düşen Hasan Kandemir (50), hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Batı Aydın Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Çanak anten tamiri için çatıya çıkan Hasan Kandemir, üzerine bastığı aydınlatma panelinin kırılması ile dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandemir, hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.