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Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı

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Can Yaman geçtiğimiz cumartesi günü Madrid'de hayranlarıyla buluştu. Kariyerini İtalya'da sürdürmeye karar veren Yaman gerçekleştirdiği söyleşide görmüş olduğu yoğun ilginin kendisini memnun ettiğini belirtti. Ünlü oyuncuyla tanışmak ve fotoğraf çektirmek için etkinliğe gelen hayranları kişi başı 17 bin lira ödedi.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'de İspanyol hayranlarıyla buluşarak sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan Can Yaman, etkinlikte tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyen yüzlerce kişinin oluşturduğu uzun kuyruklarla karşılaştı. Hayran buluşmasında kısa bir söyleşi gerçekleştiren Yaman, İspanya'da gördüğü ilginin kendisini memnun ettiğini açıkladı. "İspanya'dan büyük bir sevgi görüyorum," diyen Yaman, İtalya'da yaşamanın kendisine yeni fırsatlar sunduğunu ve burada bir dizi ya da film projesinde yer alabileceğini ifade etti.

Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin fiyatı dudak uçuklattı

"KENDİMİ ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"

Yeni projeleri hakkında sorulan sorulara da yanıt veren Yaman, kariyerinde farklı türleri denemek istediğini vurguladı. "Kendimi çok yönlü bir oyuncu olarak görüyorum. Amacım yeteneklerimi farklı projelerle kanıtlamak ve oyunculuğumu geliştirmek," dedi. Kariyerindeki gelişimini değerlendiren Yaman, geçmiş projelerinden bahsederek, "Eski projelerime bakınca, onları şimdi daha farklı yapardım. Ama her şeye rağmen gurur duyuyorum. Bu yolculukta çok şey öğrendim," ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF BAŞI 17 BİN TL KAZANDI

Can Yaman ile tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlar, etkinlik için kişi başı yaklaşık 17 bin lira ödedi. Etkinliğe katılan hayranlar, hem fotoğraf çekildi hem de kısa bir sohbet etme imkanı buldu.

Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Cumartesi Can Yaman Cumartesi 3-sayfa Magazin İtalya Madrid Dünya

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Yorumlar (1)

vefa sargut:

akıl olmayınca! Allah akıl fikir versin

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