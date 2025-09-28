Haberler

İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, Show Tv ve Habertürk'ün eski sahibi, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner'in sahibi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bağlı şirketlerine TMSF kayyum atandı. Ayrıca şirketin 10 yöneticisi gözaltına alındı.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlendi.

Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

PARK HOLDİNG'E KAYYUM ATANDI

Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

10 ŞİRKET YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (18)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bubları AKP palazlandırdı, Şimdide AKP yakaladık diye övünüyor. Nasıl bir kafa bu ya?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Güzel yazılar yazmalıyız. Son dan üçüncü kelimen biraz kaba bir kelimeye benzemektedir. Yani "kafa" kelimesi. Son cümlen komple mutsuz bir cümleye benzemektedir. Ayrıca en sondaki soru işaretinden önce.. bir adet boşluk bulunmalıydı yazında.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Allah kimseyi parasıyla rezil etmesin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHarun Kara:

İşte ordan anla Akp nin iyi niyetli olduğunu. Sana göre kendi adamına dahi usulsüzlük yaparsa acımıyor. Kardeşim dediği Abdullah Gül, Bülent Arınç ve bir kaç bakan yada partili daha hatta damadını dahi (yetersiz, liyakatsiz gördüğünden) gözünün yaşına bakmamış bir adamı anlamalısın. Abdülhamid Han da aynısını yaptı. çok güvenip görev verdiklerini yeri gelince düşünmeden azzetmiştir.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıesrefpasali:

corbaya kesik atarsa, biat etmez ise herkese kayyum atanir, GOKCEK - BULENT, haric,,

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCEZA :

Sende olmayan kafa.. onun için sen takılma.. kaldığın yerden devam

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAbdullah Deyerli:

Herkese eşit olan ADALETTE herkes hem korkar hemde saygı gösterir ve memleketi kimse hortumlamaya cesaret edemez

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Hiçlik olduğu için adalet otomotik dir. Adalet uygulamamıza gerek bulunmamaktadır. Herşey otomotik olarak Hiçlik tarafından çözülür.

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıKolofonto:

Türkiye en iyi dizi filimleri solda sıfır bıraktı olaysız 1 gün yok ulkede

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

HUZUR ISLAMDA arabalarin arkasinda yaziyor, ADALET KAYITSIZ SARTSIZ MILLETINDIR B,M,Meclisinde Mahkemelerde hakimin hemen arkasinda yaziyor, sadece yaziyor. Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, diyor sadece soyluyor...

yanıt0
yanıt0
