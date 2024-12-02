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Çan'da Trajik Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Halil Oral'ın kullandığı araç, yol kenarındaki Sabri Karaca'ya çarparak 4 metrelik şarampole uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çan'da trafik kazası: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan ilçesinden Karlı Köy'e gitmekte olan Halil Oral'ın kullandığı 17 HS 112 plakalı araç, İlyasağa Çifliği Köyü yakınlarında yol kenarındaki Sabri Karaca'ya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çapmanın etkisi Sabri Karaca yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Halil Oral 4 metrelik şarampole uçtu. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çan'da Trajik Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEVDANUR ŞAHİN - 3.Sayfa
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