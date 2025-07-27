Çamlıdere'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü.
Olay, Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Elvanlar Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan müdahalenin ardından alevler ormana sıçramadan söndürüldü. Park halindeki araç ise kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa