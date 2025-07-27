Çamlıdere'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Elvanlar Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan müdahalenin ardından alevler ormana sıçramadan söndürüldü. Park halindeki araç ise kullanılamaz hale geldi. - ANKARA