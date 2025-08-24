Camiye Giren Oğlak Cemaatin Dikkatini Çekti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cemaat namaz kıldığı sırada camiye giren oğlak, güvenlik kameralarına yansıdı. Cemaat namaz sonrası oğlağı camiden dışarı çıkardı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cemaat namaz kılarken camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Cemaatin namaz kıldığı sırada caminin içine giren oğlak, bir süre içeride dolaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Namazın ardından cemaat oğlağı camiden dışarı çıkardı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa