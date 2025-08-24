Camiye Giren Oğlak Cemaatin Dikkatini Çekti

Camiye Giren Oğlak Cemaatin Dikkatini Çekti
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cemaat namaz kıldığı sırada camiye giren oğlak, güvenlik kameralarına yansıdı. Cemaat namaz sonrası oğlağı camiden dışarı çıkardı.

Olay, Çınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Cemaatin namaz kıldığı sırada caminin içine giren oğlak, bir süre içeride dolaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Namazın ardından cemaat oğlağı camiden dışarı çıkardı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
