Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti

İstanbul Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç bir kadın, mahalle sakinlerini tedirgin eden bir olaya imza attı.

PENCEREYE ÇIKARAK BAĞIRMAYA BAŞLADI

İddiaya göre kadın, caminin kapısını taşla kırarak içeri girdi. Ardından 2. kata çıkan kadın, pencereye çıkarak bağırmaya başladı. Mahallede kısa sürede kalabalık oluşurken, çevredekiler genç kadının düşmesinden endişe ederek onu ikna etmeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kalabalığın uyarılarına aldırış etmeyen kadın, bağırışlarıyla çevreyi inletti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadının camiden indirilerek güvenlik altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.