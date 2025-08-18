Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti

Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
Haber Videosu

İstanbul Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, caminin kapısını taşla kırarak içeri girdi. 2. katın penceresine çıkan genç kadın, düşmesinden endişe eden kalabalığın uyarısına aldırış etmeden bağırarak mahalleyi inletti.

İstanbul Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç bir kadın, mahalle sakinlerini tedirgin eden bir olaya imza attı.

PENCEREYE ÇIKARAK BAĞIRMAYA BAŞLADI

İddiaya göre kadın, caminin kapısını taşla kırarak içeri girdi. Ardından 2. kata çıkan kadın, pencereye çıkarak bağırmaya başladı. Mahallede kısa sürede kalabalık oluşurken, çevredekiler genç kadının düşmesinden endişe ederek onu ikna etmeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kalabalığın uyarılarına aldırış etmeyen kadın, bağırışlarıyla çevreyi inletti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadının camiden indirilerek güvenlik altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
4 ilde acele kamulaştırma kararı

4 ilde acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvatandaş:

İKİ TANE ASILDIN MI DÜZELİR RAHATLAR.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Saad:

Sahte psikologlar yüzünden

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Koca mahalle, bir tane kadına sahip çıkamamış mı?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan üçgül:

Saçma sapan yorumlar iki tane asıldın ne demek çapsız kim bilir ne derdi var camini camını kırıp camdan bağıracak kadar asıl husus caminin kapıları niye kapalı kilitli allahın evi değilmi herkese açık olması gerekir camileride devlet dairesine çevirdiniz imamlar memur olunca böyle oluyor demekki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı

Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.