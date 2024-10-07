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Camilerdeki Sadaka Kutularını Çalan Şüpheli Yakalandı

Camilerdeki Sadaka Kutularını Çalan Şüpheli Yakalandı
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Burdur'da camilerdeki sadaka kutularını çalan F.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur'da camilerde bulunan sadaka kutularındaki paraları çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül günü merkez Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Kameriye Camii ve 29 Eylül günü merkez Bozkurt Mahallesi Eşref Aydın Caddesi üzerindeki Depremevleri Camii'ndeki sadaka kutularından para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde her iki hırsızlık olayının da F.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Zanlının 2 gün arayla farklı camilere girerek etrafı kollayıp sadaka kutularının içindeki paraları çalma anı ise anbean kameralara yansıdı. İlk görüntüde Kameriye Camii'ne gelen F.A.'nın içeriyi kolaçan ettikten sonra kapıyı kapatıp sadaka kutusunu ters çevirerek içindeki parayı alıp camiden çıktığı görülüyor. İkinci görüntüde ise cami içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyormuş gibi yapan hırsızın cami boşalınca etrafı kolaçan edip kutuyu ters çevirerek düşen paraları alıp camiden ayrıldığı görülüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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