Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti - Haberler

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Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da camiye girenlerin ayakkabılarını ellerini ovuştura ovuştura tek tek inceleyerek, beğendiğini çalan yaşlı hırsız pes dedirtti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN (İHA) - Batman Çarşı Mahallesi'ndeki camide meydana gelen olayda engelli ve yaşlı bir adam camiye namaz kılmaya gittiği sırada ayakkabısını kapı önündeki ayakkabılığa bıraktı.

ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEĞENDİĞİ AYAKKABIYI ALDI

Ardından onu takip eden bir başka yaşlı adam kapı önünde duran ayakkabıları tek tek inceleyerek ve ellerini ovuşturarak beğendiği ayakkabıyı çalıp olay yerinden uzaklaştı.

Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan ilginç hırsızlık, saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Engelli, Batman, Namaz, 3. Sayfa, Haberler

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