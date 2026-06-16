Namaz kılan cemaatin eşyalarını çalan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da girdiği camide namaz kılan cemaatin şarj aleti ve powerbank gibi elektronik eşyalarını çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinde bulunan Yeni Camii'nden elektronik malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, çevrede bulunan 4 farklı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.K., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda camiden çalınan elektronik malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi M.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı