Avcılar'da camiye gelen bir şüpheli namaz kılan otizmli gencin çantasını çaldı

Avcılar Merkez Cami'de akşam namazı kılındığı sırada bir kişi, namaz kılan otizmli gencin çantasını ve başka birisinin diz üstü bilgisayarını çaldı.

Olay, 4 Aralık Perşembe akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazı vaktinde camiye gelen bir şüpheli, 22 yaşındaki otizmli Emircan Şenocak'ın namaz kıldığı anları fırsat bilerek çantasını çaldıktan sonra bir kişinin de diz üstü bilgisayarını alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, camiye giren şüphelinin bir süre etrafı kolaçan ederek otizmli Şenocak'ın çantasını çaldığı ardından ise bir başka kişinin de diz üstü bilgisayarını çaldığı anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Otizmli olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Emircan Şenocak, olayla ilgili olarak, "Çantamı çaldılar. Param içindeydi. Kartlarım içindeydi. Cüzdanım içindeydi. Namaz kıldığım sırada çaldılar. Bulunmasını istiyorum" dedi.

Otizmli çocuğunun sürekli camide vakit geçirdiğini ifade eden anne Necla Şenocak, "Çocuk akşam namazına gitmişti. Bize telefon açtı, 'Anne çantam yok' dedi. Anneciğim dedim belki bir yere koymuşsundur bulunur dedim. Eve geldiğinde hırçınlık yaptı. Özel bir çocuk kendisi. Kendisini yatıştırmak için çok çaba sarf ettik. Çok üzgündü. Bulacağız dedik yerine parasını veriyoruz kesinlikle kabul etmiyor. Bin 600 lira vardı cüzdanda. Onun içinde nüfus cüzdanı kartları her şeyi vardı" diye konuştu.

Şenocak konuşmasının devamında, "22 yaşında otizmli. Eğitimle kendisini bu hale getirdik. Kendi kendini idame ettirebiliyor. Camiye gidiyor namaz kılıyor. Benim de içim rahat oluyor. Bu bizi çok üzdü. Başka bir yerde unutmuş olsa ben bu kadar üzülmezdim. Fakat camide çocuk secdeye gidiyor, gelip çantasını alıyor. Bir de başka birisinin laptopunu alıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL