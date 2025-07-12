Cami müezzinine bıçaklı saldırı! O anlar kameralarda

Cami müezzinine bıçaklı saldırı! O anlar kameralarda
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Cami müezzinine bıçaklı saldırı! O anlar kameralarda
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Mersin'deki Güneyli Camii'nin müezzini, uyuşturucu kullanılan bir aparat bulduktan sonra uyardığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanılan bir apartı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. O anlar güvenik kamerasına yansırken, şüpheli vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Mersin'de Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camii'nde camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı.

MÜEZZİNİ BIÇAKLA YARALADI

Şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı. Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Yaralanan Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan aparatı göstererek, şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde cemaati bilgilendirdiğini aktaran Tekdemir, bıçaklansa da, ölse de mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

O ANLAR KAMERALARDA

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oturan şüphelinin hızla kalkıp gelerek müezzini bıçaklama anları yer aldı. Gözaltına alınan ve ismini söylemediği öğrenilen şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bu Akp yüzyılı gittikçe batıyor hep tayyip bunların sebebi

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Cami istinat duvarlarını yıkın yoksa daha çok sorun yaşanır... bahçesi sosyal park olsun... cami yapılınca hemen duvar yapılıyor... ki.e ve neye bu duvar..

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