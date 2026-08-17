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Niğde'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Niğde'de motosiklet kazası: 2 yaralı
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Niğde’nin Çamardı ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çamardı ilçesi Beyazkışlakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 AYF 978 plakalı motosikletin sürücüsü, yağış nedeniyle hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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