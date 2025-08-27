Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinin camlarını silerken 1'inci kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12 Ağustos Salı günü Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Zeynep Özcan, evinin pencerelerini sildiği sırada balkon korkuluklarının kopması sonrası 1'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesinin ikindi namazında Çataloluk köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.