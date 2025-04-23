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Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken dengesini kaybedip 4. kattan düşen N.K., hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Cam silerken 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4'üncü kattaki evinin camını silerken düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi 3863. Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda; iddiaya göre 4'üncü kattaki evinin camını silen N.K. dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayın ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan N.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa
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