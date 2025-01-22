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Cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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Adana'da cam silerken 13. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 13'üncü kattaki evinin penceresini silen Emel Atapek dengesini kaybedince aşağı düştü. Kadının aşağı düştüğünü gören apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emel Atapek'in hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemelerin ardından Atapek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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