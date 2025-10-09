Cam kapı değil Bubi tuzağı! Projesini çizen kişi bile daha önce kafasını çarpmış

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yer alan bir işletmede çalışan Nisa Ateş, masaya servis açmak için dışarı çıkıp hızlıca tekrar içeri yönelirken kapalı olduğunu fark etmediği cam kapıya çarparak sertçe yere savruldu. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken genç kadının çarpmanın etkisiyle hiçbir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

"BİR AN BAYILDIM SANDIM"

Talihsiz kadın, "Yaklaşık 30 saniyeliğine dışarı çıkmıştım, dalgındım ve aklımda bir şey vardı. Kapının açık olduğunu sanarak yürüdüm ve cama çarptım. Bir anda bayıldım sandım. Bekledim, bekledim bayılmadım. Sonra güldüm ama canım çok yandı. Müdürümüz de çok güldü, biz de hep beraber kahkaha attık. Zaten burada daha önce de birkaç kişi çarpmıştı, ben yere düşen ilk kişi oldum" dedi.

"CAMIN PROJESİNİ ÇİZEN KİŞİ BİLE KAFASINI BURAYA ÇARPMIŞ"

İşletme Müdürü Ali Yunus Karadağ, cam kapıda sık sık benzer kazalar yaşandığını belirterek, "Biz otururken bir anda çarpma sesi duyduk. Çalışanımız servisi açmak için dışarı çıkmış, geri dönerken kapının açık olduğunu sanmış. Çarpınca düştü, biz bir şey oldu sandık ama yerde gülüyordu. İlginç olan, bu camın projesini çizen kişi bile daha önce kafasını buraya çarpmıştı. Sanırım bu kapının uğuru bu" ifadelerini kullandı.