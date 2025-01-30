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Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik
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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otelin sahibi Halit Ergül'ün ifadeleri çalışanları tarafından bir bir yalanlandı. Ergül'ün otelde 24 saat boyunca güvenlik olduğu yönündeki ifadelerine çalışanların yanıtı "Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik" oldu.

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın yüreklerde yarattığı yangın hala söndürülemezken soruşturmayla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Büyük ihmallerin yaşandığı otel yangınına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 28'e yükselirken Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı.

Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

PATRONUN İFADESİNİ ÇALIŞANLAR YALANLADI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre facia sonrası tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün "Otelde 24 saat güvenlik görevlileri bulunur, yangında ikaza basarlar" diye sorumlu gösterdiği güvenlik görevlisinin de gece çalışmadığı diğer çalışanların ifadeleriyle yalanlandı.

Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

"OLAY ANINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖRMEDİM"

Ekmek ustası Mehmet Gündüz "Ben olay anında güvenlik görevlisi görmedim. Otelin de bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini Mehmet olarak bilirim. Soy ismini bilmiyorum" dedi.

Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

"OTELDE GECELERİ ÇALIŞAN BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖRMEDİM"

Geceleri kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver de, "Otelde yangın için görevlendirilen diye bana tanıtılan kimse yoktur. Ben böyle birini bilmiyorum ancak bana gece çalıştığım için 2 kişiye yemek vermem söylendi. Bu kişiler de resepsiyonda çalışan gecelik görevlilerdi. Bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevli ben bilmiyorum. Bu resepsiyonda 2 kişi genel olarak hazırlanan yiyeceği alır giderdi. Ben otelde geceleri çalışan bir güvenlik görevlisi görmedim. Olsaydı eğer gece çalıştığı için bizden yiyecek alırdı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıA B:

Konuştukça debelendikçe batıyor

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Haber YorumlarıMengele:

Daha ne bekliyorsuniz ki müdür fenel müdür gece güvenlik gündüz güvenlik eee zaten otel senede 2 ay calisiyor kar eridimi is bitti bu kadar insanin maasini kim vereecek

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Bu iş cok su kaldırır ama bizim ülkemizde kaldırmaz. Uyduruktan yakarlar bir iki çalışanın başını olur biter

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Parayı çok seven para için çalışanın bile hakkını yiyen işverenler merak etmeyin hayat denen hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak.

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Bir odanın geceliğini 37 bin liraya satılan oteli bizim ahır kadar güvenli değilmiş yazık sonrada yok turizm bakanı yok belediye başkanı yok itfaiye bilmem ne diye zırvalıyorlar adam otelin tokmakçısı tabiki bakmaz yatırımı yapmaz

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Buda ne pinti ne cimri ne kıtipiyoz çıktıawk

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