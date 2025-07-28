Çalıntı traktörle yakalandı, sözleri olayı gölgede bıraktı: Dayı lakabını almak için...

Çalıntı traktörle yakalandı, sözleri olayı gölgede bıraktı: Dayı lakabını almak için...
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Çalıntı traktörle yakalandı, sözleri olayı gölgede bıraktı: Dayı lakabını almak için...
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Samsun'da çaldığı traktörle gezerken yakalanan bir şahıs, "Dayı lakabını almak için 50 senedir savaşıyorum. Oyunları bozar, noktayı ben koyarım" diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Samsun'da bir şahıs, çaldığı traktörle şehirde dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak olayın en dikkat çeken kısmı, şahsın yaptığı açıklamalar oldu.

"DAYI LAKABINI ALMAK İÇİN..."

Olay sonrası yaptığı savunmada "Dayı lakabını almak için 50 senedir savaşıyorum. Ben oyun oynarım, oyunları da bozarım. Noktayı da ben koyarım" diyen şahsın sözleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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