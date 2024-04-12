Çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı... O anlar kamerada

Çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hırsız, çalıntı motosiklet ile başka bir motosiklet almaya geldi. Çalıntı motosikleti bırakan hırsız, diğer motosiklet ile gözden kayboldu.

Olay, Karacabey ilçesi Eskisarıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seçim Gezegen motosikletini satışa çıkardı. Motosiklet ilanını gören hırsız, Gezegen ile iletişime geçerek motosikletini satın alacağını söyledi. Gezegen'in yanına başka bir motosiklet ile gelen hırsız, Gezegen'in motosikletini inceleyerek sürüşünü test etmek istedi. Gezegen, motosikletini hırsıza verdikten sonra hırsız, hızla gözden kayboldu. Gezegen, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çevrede geniş çaplı arama başlattı. Öte yandan, hırsızın Gezegen ile irtibata geçtiği numarada kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Gezegen, motosikletini görenlerin durumu ekiplere bildirmesini istedi.