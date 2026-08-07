Haberler

Bursa'da çalıntı otomobil kovalamacası: 3 gözaltı, 380 bin TL ceza

Bursa'da çalıntı otomobil kovalamacası: 3 gözaltı, 380 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Plaka Tanıma Sistemi'ne takılan çalıntı otomobil, 10 km takip sonucu yakalandı. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı; sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama ve sahte plaka nedeniyle 380 bin TL ceza kesildi.

Bursa'da Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılan çalıntı otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 10 kilometre sonra durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, sürücüye toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne çalıntı olarak kaydı bulunan bir otomobil tespit edildi. İhbar üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre boyunca takip edilen otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 9. Çınar Sokak üzerinde Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Araç sürücüsü Y.Ş.'ye "ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sahte plaka kullanmak" suçlarından toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çalıntı otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var