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Çalınan Motosiklet Jandarmadan Sahibine Teslim Edildi

Çalınan Motosiklet Jandarmadan Sahibine Teslim Edildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında çalınan motosiklet, Bozdoğan'daki jandarma denetimlerinde ele geçirilerek sahibine geri verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında çalınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilirken, muhafaza altına alınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çamlıdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durdurulan plakasız bir motosikletin yapılan sorgulamasında 2018 yılında Nazilli ilçesinde çalındığı tespit edildi. Muhafaza altında alınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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