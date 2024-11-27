Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt

 Belediyelerin ödenmeyen borçları bütçelerinden kesilecek

Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

Çalınan Mercedes Antalya'da Bulundu, Sahibi ve İki Şüpheli Tutuklandı

Çalınan Mercedes Antalya'da Bulundu, Sahibi ve İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalınarak Antalya'ya götürülen bir milyonluk Mercedes otomobil, yapılan polis çalışmaları sonucu bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken, çalınma olayının arkasında 6 yıl önceki sahibi olduğu belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalınan otomobil, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Antalya'da bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, aracı 6 yıl önceki sahibinin yedek anahtarla çaldırttığı ortaya çıktı.

Olay, Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.'ye (50) ait evinin önünde park halinde bulunan milyonluk Mercedes otomobili, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aracının çalındığı fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Otomobilin geçebileceği güzergahlarda yapılan araştırma sonucu PTS kayıtlarından aracın Salihli'den çıkış yaptığı tespit edildi. Ekipler, Salihli'ye kiralık araçla gelen şüphelilerin park halindeki aracı çaldıktan sonra arka arkaya Antalya'ya gittiklerini tespit etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler H.P. (24) ve İ.D. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Araç sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ilk ifadesinde milyonluk Mercedes otomobilin 2018 yılındaki sahibi M.U.'nun kendilerine aracın yedek anahtarını ve adresini vererek, yeni satın aldığı aracı alıp gelmelerini istediğini belirttikleri öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kabın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
img

Eski Bakan'dan kentsel dönüşüm ile ilgili dikkat çeken çağrı
img

Hamas'tan Orta Doğu'ya nefes aldıran imza sonrası kritik çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.