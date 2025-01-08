ABD'nin California eyaletinde korkutan yangın: 30 bin kişiye tahliye emri verildi

ABD'nin California eyaletindeki Pacific Palisades bölgesi alevlere teslim oldu. Orman yangınının kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramasının ardından en az 30 bin kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin California eyaleti alevlere teslim oldu. Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı.

30 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı.

EVİ ARABAYI TERK EDİP KAÇTILAR

Bölgede yaşayan halk, canını kurtarmak için evlerini ve araçlarını terk etti. Yangın nedeniyle 1200 dönümden fazla alanın küle döndüğü belirtildi.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

On binlerce kişiyi yerinden eden yangının ardından Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, felaket durumu ilan edildiğini açıkladı.

"YIKICI ETKİLERİNİ ŞİMDİDEN GÖRÜYORUZ"

California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, "Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor " açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.