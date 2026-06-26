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Çaldıran'da trafik kazası: 3 yaralı

Çaldıran'da trafik kazası: 3 yaralı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çaldıran-Özalp yolu ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde aynı noktada meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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