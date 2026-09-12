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Çaldıkları otomobille dereye uçtular

Çaldıkları otomobille dereye uçtular
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İzmir’in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde çalınan otomobil, dereye uçmuş halde bulundu.

İzmir'in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde çalınan otomobil, dereye uçmuş halde bulundu. Kazanın ardından aracı bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayındır ilçesi Potomoz mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde çalındığı belirlenen bir otomobilin dereye uçtuğu ihbarı üzerine Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, çalınan aracı dere içerisinde kaza yapmış ve terk edilmiş halde buldu.

Araçta ve çevresinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kazanın ardından otomobilden çıkarak yaya olarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin olay yerinde ve çevresinde yürüttüğü titiz inceleme ve delil toplama çalışmaları sonucunda, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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